Acusan de "atentado" a joven de Holguín golpeado por un agente policial (VIDEO)

El joven campesino Alejandro Cácer Velázquez continúa detenido en la unidad policial de San Andrés, Holguín, desde el jueves 25 de agosto, día en que fue golpeado por un agente policial que lo arrestó violentamente.



El hecho se dio a conocer a través de un video posteado en las redes sociales donde se puede ver cómo el policía golpea a Cácer Velázquez en presencia de un segundo uniformado, mientras el joven se expresa pacíficamente, sin agredir a las autoridades.

Arlen Cácer, hermana del detenido, dijo a Radio Martí desde San Andrés, Holguín, que todo ocurrió porque su hermano había comprado un caballo dos meses atrás, pero no había hecho el traspaso de propiedad del animal.



"Decomisaron el caballo. Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso, todavía no estaba a nombre de él. Él tenía el caballo hacía dos meses, pero no estaban haciendo los traspasos en esos días... Nosotros vamos a ir a pedir un hago constar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado [de propiedad], por eso él no había podido hacerlo", explicó.



Ahora el joven, víctima de violencia policial, está acusado de “atentado”, según su hermana.

"El policía acusó a mi hermano de atentado. El que lo agrede es él, pero, bueno...Él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que [Alejandro] quede libre", subrayó.

El incidente ocurrió frente a la vivienda del agredido. Su hermana nos explica que el joven llegaba al lugar, donde lo esperaban los agentes para advertirle de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo, pero no lo hicieron de la mejor manera, señala.

"Se lo quiso advertir, pero de una forma incorrecta. No lo deja llegar a la casa... como a la mala. Él lo quiere hacer todo a la mala", dijo Cácer en referencia al policía.



En este momento, la familia de Cácer Velázquez busca un abogado que lo represente. "Estoy en el trámite del abogado, porque él está detenido. PAra poder sacarlo tenemos que buscar abogado y todo", señaló la mujer.

La madre del joven denunció este sábado en Facebook la agresión policial contra su hijo. "Como madre me dolió mucho. Mi hijo es inocente, y quiero que se haga justicia", dijo Niurka Velázquez Saavedra.



En el video del incidente posteado en Facebook, el oficial identificado por usuarios de la red social como Eddy Ramón Martínez Ortíz, jefe de la Policía de San Andrés, cogió por el cuello al joven campesino, y le dio cuatro bofetadas en presencia de otro policía, mientras una mujer se dirigía al uniformado diciéndole que la había amenazado con golpearla a ella y a su madre.

Las redes sociales se han convertido en escenario de denuncias sobre las frecuentes violaciones cometidas por las fuerzas policiales en Cuba. En la mayoría de los casos, se hace difícil precisar el momento, el lugar y la causa de los sucesos, pero en ocasiones los usuarios logran identificar a los agresores.