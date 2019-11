Acusan a periodista cubana de "producir" material para la subversión

La policía política acusó el martes a la periodista independiente cubana Camila Acosta de "producir" material para la subversión.

La comunicadora asistió a una citación en la unidad policial de Zapata, donde fue interrogada por una oficial Milagros de la Seguridad del Estado. El encuentro incluyó "la advertencia, la amenaza de siempre".

"Me dijo que ellos saben dónde yo vivía, y (...) que yo andaba en actividades subversivas, fue como lo catalogó", explicó Acosta a Radio Martí.

Interrogada sobre su trabajo como periodista independiente, la agente preguntó a Acosta si "escribía contrario a la revolución", a lo que la joven respondió: "Yo digo la verdad".

Acosta dijo que las amenazas van disfrazadas en una supuesta conversación en buenos términos. "Hubo un momento en que me dijo que ellos eran un órgano represivo. Cuando se dio cuenta de lo que me había dicho quiso enmendar su respuesta y lo que hizo fue empeorarla".

La oficial preguntó en varias ocasiones a Acosta si no pensaba irse de Cuba. "Le dije: No, ¿por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo que porque todas las personas que se metían en esto era para irse del país".

"Te vamos a estar vigilando", advirtió a la periodista la agente de la Seguridad del Estado.

Este mismo martes, pero en horas de la tarde, Camila Acosta fue citada a las oficinas del Departamento de Emigración y Extranjería donde le aconsejaron que actualice su registro de dirección.

La joven engrosa la larga lista de ciudadanos "regulados" con una prohibición de salida de Cuba. El pasado 17 de noviembre, al ser impedida de abordar un avión en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana con destino a Uruguay, escribió en Twitter: "Una vez más el régimen viola los derechos individuales y no me permite salir de mi país. No debemos sentir vergüenza porque nos traten como esclavos. En todo caso, "que se avergüence el amo"".