Reclamo de una vivienda termina en violento acto de repudio en Colón (VIDEO)

El Poder Popular del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, prometió el 23 de enero de 2018 a Yurina Herrera Pedroso, que le iba a entregar una vivienda nueva, pero el 10 de marzo de 2019, lo que recibió la mujer fue un acto de repudio acompañado de una golpiza.

Herrera Pedroso dijo que la presidenta provincial del Poder Popular Madelín González Rojas le había prometido que le iban a hacer una casa para que pudiera vivir con sus dos hijas de 13 y 15 años, pero tras tres meses de espera esta fue la respuesta:

"Ya entregamos todas las viviendas que estábamos haciendo".

Cuenta Herrera Pedroso que cuando en diciembre de 2018 se acercó de nuevo a la funcionaria del Poder Popular ella respondió:

"Tranquila, estoy haciendo ocho casas en la parte de atrás del edificio de los médicos, una de esas es tuya. Y si no puede ser ahí, tengo unos cuantos locales".

Luego de recibir otra falsa promesa, Herrera Pedroso decidió colocar un cartel frente a su residencia con el siguiente mensaje:

"Presidente, imparta y enseñe justicia. No vivimos de forma adecuada, no me manipule, no cumplieron".

Antes del acto de repudio y golpiza, a Herrera Pedroso la visitó un agente de la seguridad del Estado, que le pidió que le mostrara los papeles de la propiedad de su casa. Ella se negó y cerró la puerta de la vivienda.

Unas dos horas después, una turba compuesta mayormente por policías de civil, el primer secretario del PCC y la presidenta del Poder Popular le hicieron un acto de repudio.

"Quitaron el cartel y me empujaron. Mi familia fue golpeada, me golpearon a mí, a mi hermana Yamile Herrera, a mi otra hermana Yaima, a mi tío. A mi sobrina Claudia le provocaron un esguince producto de un empujón", indicó Herrera Pedroso, quien es enfermera general del hospital de Colón y no es miembro de grupos opositores al Gobierno.

A pesar de haber sido golpeada fue trasladada a la estación de Policía, donde le dijeron que "la policía Claudia Rachel, una de las que más golpes dio, había dicho que la habíamos agredido".

(Redactado por Jorge P. Martínez, basado en un reporte de Diario de Cuba)