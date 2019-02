Reprimen con violencia a opositores en Santiago de Cuba en vísperas del referendo constitucional

A solos horas de celebrarse el Referéndo Constitucional en Cuba, fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) han realizado varios actos de hostigamiento, detenciones y citaciones policiales a activistas por el #YoVotoNo y #YoNoVoto en Santiago de Cuba y Palma Soriano.

En horas de la mañana un grupo de personas condujo una 'conga' hasta una de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba y detuvo a cinco integrantes de ese grupo opositor.

Zenaida Rams Santana, con dos meses de embarazo, una de las detenidas, así lo relató a Radio y Televisión Martí.

“Llamaron a las tropas antimotines y me llevaron a rastras en un jeep. En el jeep me cayeron a golpes, yo tengo dos meses de embarazo, me dieron galletas, me halaron el pelo, me partieron los espejuelos…”, denunció la mujer.

Rams Santana dijo que junto a ella fueron detenidos además Jesús Sánchez Romero (recién salido de prisión), Danilo De Diego Fernández, Fernando González Vaillant y Gretel Rams Santana, todos llevados hasta la unidad policial conocida como El Palacete y liberados horas después. De los detenidos aún permanece en paradero desconocido Jesús Sánchez Romero.

Danilo De Diego explicó lo que le hicieron los uniformados: “nos dieron golpes, me tiraron por el piso, me hincharon una pierna, y cuando se dieron que yo tenía el pulóver que decía “No”, cuando me arrastraron y me llevaron al carro de patrulla me dieron por la cabeza para quitarme el pulóver, me llevaban esposado [con] las dos manos atrás”.

Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores nacionales de UNPACU dijo a Radio y Televisión Martí que los santiagueros no se unieron a la conga que prepararon tambores y consignas los organizadores del acto represivo.

“Los santiagueros son congueros de naturaleza, sin embargo vimos claramente como el pueblo no se sumó a esto. Por mucho que hicieron para que el pueblo se sumara, el pueblo no se sumó: eran unos veinte gatos los que venían en la conga esa a tratar de reprimir”, valoró Martín Castellanos.

En el municipio de Palma Soriano, el observador electorar Osmay Vázquez Aranda denunció que hace dos días recibió una citación policial y hoy volvió a ser amenazado por un oficial de la Seguridad que se identifica como Adolfo.

"El oficial de la policía política "Adolfo" [vino] con una citación oficial porque yo no me presenté a la citación anterior y que si no me presentaba ellos me mandaban a buscar en una patrulla", denunció Vázquez Aranda.