Activistas detenidos y alertados por Seguridad del Estado: "Eviten cualquier actitud pública de manifestación"

El artista Yulier Rodríguez Pérez, conocido como Yulier P, estuvo bajo arresto este miércoles en una unidad policial de La Habana, adonde fue advertido por agentes de la Seguridad del Estado de que no se agrupe con activistas.

El pintor y grafitero había acompañado a su amigo, el activista Adelth Bonne Gamboa, quien tuvo que presentarse en la unidad ubicada en la intersección de las calles Aguilera y Lugareño del municipio Diez de Octubre, para un interrogatorio de los que, “rutinariamente”, realizan los agentes de la policía política a opositores y miembros de la sociedad civil independiente.

En el momento en que Bonne Gamboa entró en la estación policial, Yulier P le tomó una foto y este hecho, que fue calificado por los policías como “contrarrevolución”, sirvió de pretexto para detener al artista por más de ocho horas.

“Aparecieron unos cuantos agentes de la Seguridad del Estado a “aconsejarme”, que si yo tiré la foto, que es ilegal, que la ley dice que denigra la imagen de la Policía. Yo contesté que no había nada ilegal en lo que había hecho, y que no había nada denigrante tampoco. A mí por tirar una foto me metieron preso y tiempo después se publica la foto como alegato de que yo estaba preso”, dijo Rodríguez Pérez a Radio Televisión Martí, al salir de su encierro.

“Y bueno, básicamente, lo mismo, como funcionan ellos: ‘no te metas en esto, no hagas lo otro’; que no puedo pintar más en la calle, pero yo hace tiempo no pinto en la calle”.

La obra de Yulier P se hizo conocida en la Isla en 2014 cuando comenzó a pintar sus figuras fantasmagóricas en espacios abandonados y paredes de edificios, hasta que fue arrestado en 2017 y luego de varios meses en la cárcel fue liberado con una multa por “daño al ornato público” y con la condición de que borrara sus trabajos dispersos por toda la capital cubana.

Desde entonces, pinta sobre escombros, pedazos de madera y materiales de desecho, pero sus temas reflejan el descontento político, denuncias contra las políticas del régimen y el amordazamiento del pueblo.

“Lo que me dejaron claro es que evite cualquier actitud pública de manifestación, que no me agrupara con nadie y que, en este sentido, iban a estar muy vigilantes”, relató el artista callejero.

Asimismo, fue puesto tras las rejas el artista Arián Cruz (Tata Poet) cuando esperaba en las afueras de la estación policial la liberación de Yulier P.

También estuvieron detenidas las activistas Yamilka Laffita (Lara Croft) y Rosemary Almeda (Alma Poet) que fueron a interesarse por la influencer Yordanka Battle Moré, citada a la estación de Zapata y C en El Vedado, para un interrogatorio de la policía política.

Todos fueron liberados a distintas horas de la tarde del mismo día.