Activistas denuncian la desigualdad y la crisis inflacionaria en Cuba

La inflación por el conflicto en Ucrania agravó el costo de la vida en diferentes países del mundo, pero la situación en Cuba nada tiene ver con la guerra, dijo este lunes a Radio Martí el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.

“Producto de la propia inflación que crearon ellos, eso es anterior al conflicto de Ucrania, eso ya estaba aquí. Es que el hambre en Cuba ya tiene 63 años y el conflicto de Ucrania empezó, como quien dice, ayer”, aseguró Rodríguez.

La vida se encarece cada día más para los cubanos, agregó.

“Todo, absolutamente todo; aquí ya tú no sabes con qué precios te vas a levantar mañana. Te acuestas con que el paquete de galletas costaba 45 pesos y te levantas a las 7 de la mañana y ya está a 55. Si voy con 100 pesos a comprarme algo ahí, y eso está a 250 pesos. Pero así, en un grado superlativo, no es que suba cinco pesos, no, no, no; es 50 pesos o puede ser como pasó con los ‘boteros’: tramos de 15 pesos, de un día para otro, de 15 para 50 y monta, que te quedas", detalló.

Eso es lo que está ocurriendo en Cuba en todo y para conseguir cualquier cosa: desde medicamentos hasta almohadillas sanitarias para mujeres, explicó el periodista independiente.

Y la desigualdad es otro problema en Cuba.

Según el activista Manuel Cuesta Morúa, los cubanos llevan una crisis acumulada desde los años noventa, por no hablar de los años anteriores, dijo.

“Es bastante difícil observar esto que describes, esa desigualdad que atraviesa la edad, atraviesa el color de la piel, la raza, atraviesa el género porque si uno se fija cómo viven, el modo de vida de las mujeres en la ciudad, se puede dar cuenta de la diferencia entre ellas y el modo de vida en las zonas rurales.

En medio de esa profunda crisis, el clima social en Cuba se torna cada vez más tenso, coincidieron Morúa y Rodríguez.