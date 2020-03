Activistas denuncian irresponsabilidad del régimen cubano ante el coronavirus

Después de que uno de los turistas italianos internados en Cuba por coronavirus falleciera en la madrugada del miércoles y tres nuevos casos de contagio en Santa Clara, en el centro de la isla, fueran confirmados por las autoridades de salud, Radio Televisión Martí se comunicó con periodistas independientes y disidentes en esa ciudad.

Yoel Espinosa, periodista independiente y cuentapropista, en Santa Clara, negó que el régimen cubano haya tomado medidas para cerrar las escuelas, evitar aglomeraciones en lugares públicos y reducir el contacto entre las personas en general ante el avance del coronavirus en la isla.

"Desgraciadamente estamos viviendo una situación bastante crítica, más que alarmante, porque ya la cadena de contagio está aquí (...) No se ve a las autoridades aplicando medidas reales para tratar de eliminar esta cadena, apaciguar esta situación. (Se han limitado) simplemente a divulgar cómo podemos evitar (el contagio), pero hay lugares donde se ven colas para adquirir los productos higiénico sanitarios que necesitamos: el cloro, el detergente...", explicó.

Espinosa dijo que "la gente está desesperada con esta situación. No veo el cierre de escuelas, de lugares públicos. Hay que pasar de la información a la ejecución del programa de medidas que tiene que aplicar Salud Pública. (No se trata solo) de que la radio te diga ´lávate las manos´. El Estado cubano tiene que tomar medidas serias para que esta pandemia no afecte tanto".

El periodista independiente, quien tiene además una cafetería, aseguró que el Ministerio de Salud Pública tampoco ha tomado medidas restrictivas sobre la elaboración y venta de alimentos.

"Hasta el momento es sólo palabras. Las personas están desesperadas buscando nasabucos (mascarillas) y no aparecen. Se sabe que en Santa Clara es donde está golpeando (el coronavirus) y raras veces venden uno. Es para (que estuvieran) repartiéndolos por las casas".

Espinosa criticó a las autoridades por que "realmente (...) están con los brazos cruzados".

"Si el Estado no toma medidas concretas antes de que esto se siga propagando, como cerrar lugares de gran afluencia de personas, no creo que van a contrarrestar esta situación", subrayó.

"Es una irresponsabilidad de la dictadura"

Según Guillermo Fariñas, premio Sajarov de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quien también reside en Santa Clara, "lo que se está demostrando es la irresponsabilidad de la dictadura raulista, que está poniendo el dinero que necesita para mantenerse como dictadura represiva, y para tener los lujos que tienen todos los dictadores y sus familiares, por encima de la salud de la ciudadanía cubana".

Para Fariñas, "el hecho de que haya tantos casos de coronavirus en Santa Clara da la medida de que no se están cumpliendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que implican el aislamiento", puntualizó.

Sobre el tema del recibimiento del crucero británico MS Braemar, con cinco casos confirmados por coronavirus y con más de 1.000 personas a bordo, que atracó el miércoles en el puerto de Mariel, en el oeste de La Habana, desde donde sus pasajeros van a ser repatriados hacia el Reino Unido, expresó:

"Es una falta de respeto lo que han hecho con el crucero porque, con 14 días de incubación asintomática, indiscutiblemente que eso va a traer graves consecuencias para la región occidental de Cuba".

Para Fariñas queda claro que "GAESA (empresa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dedicada al turismo) sólo está pensando en sus ganancias y no le interesa los cubanos de a pie".

"Esto se les está yendo de las manos"

Al hablar sobre la situación en Santa Clara, una ciudad de alrededor de 250.000 habitantes, Guillermo del Sol, periodista independiente y activista de los derechos humanos, comentó:

"Estamos en el medio de una pandemia. Hay que ser realistas y hablar fuerte. Ayer comentaba sobre la situación del crucero. Creo que humanamente se debía dar refugio a esas personas, ayudarlos, pero al mismo tiempo me dio tremendo dolor saber que lo hicieron por dos millones de pesos. No lo hicieron por derechos humanos. Eso es una vergüenza y un bochorno para el régimen cubano".

Del Sol añadió que, "por otra parte, supongamos que estos cuatro casos en la ciudad de Santa Clara se hayan relacionado nada más que con 100 personas. Serían 400 personas más que estarían en riesgo de haber contraído el coronavirus".

"Creo -comentó- que al régimen cubano esto se le está yendo de las manos. Está demostrando cuán poco le importan los cubanos. Le interesa más los turistas que el pueblo cubano. Esto da dolor".

El activista reflexionó que marzo parece que es un mes de dolor para los cubanos. "En marzo fue la Primera Negra. Esta es otra Primera Negra que se nos avecina. Mucho más negra que aquella. Aquella fue sobre 75 hombres (opositores detenidos), esta es sobre una sociedad completa, una nación que está en peligro".

Sobre el hecho de que el régimen no ha decretado el cierre de las escuelas, ante el avance del coronavirus y la falta de productos de higiene personal, Del Sol declaró:

"Imagínate que para adquirir un paquete de detergente o un jabón, son cientos y cientos de personas aglomeradas en la parte de afuera de las tiendas, de los comercios, vigilados por la policía. Y si allí llega una persona infectada con el coronavirus..., cuál va a ser la situación".

El periodista independiente aseguró que lo que se ha creado en Santa Clara es un "estado de terror en la ciudad. Lo más duro de esta situación es que no hay información fidedigna. (El coronavirus) no tiene rostro, no tiene nombre y no sabemos como esto puede terminar", concluyó.