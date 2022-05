Activistas bajo vigilancia policial mientras transcurre juicio de Otero Alcántara y El Osorbo

Activistas y periodistas independientes amanecieron este lunes bajo vigilancia policial. Hay agentes apostados en las afueras de sus viviendas, presuntamente, para impedir que asistan al juicio de los creadores Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo "El Osorbo".

“Con su cuerpo, su mente y su alma han demostrado que la libertad existe y que vale la pena luchar por ella. Va a tener lugar ese juicio que no debería tener lugar, porque sabemos que la injusticia en Cuba ha escalado a niveles indescriptibles, pero estos artistas, su presencia y su estancia en esos espacios oscuros que ha dejado la dictadura demuestra que debemos seguir luchando”, dijo el poeta Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro, al que pertenecen los artistas juzgados a partir del 30 de mayo en un tribunal de Marianao.

Se han reportado con centinelas, entre otros, el actor Manuel de la Cruz, la activista Kirenia Yalit Nuñez, la cantante Afrikreina y las periodistas independientes María Matienzo y Luz Escobar.

“Desde temprano en la mañana está el oficial de la Seguridad del Estado que me impide salir. También me han cortado el servicio de datos móviles. Queda por saber si estas restricciones van a ser hoy solamente u hoy y mañana porque los juicios están previstos para dos días. Por el momento estoy en esta situación de incomunicación. He logrado acceder a la Red a través de vecinos y amigos que me comparten su internet”, dijo Escobar.

Otero Alcántara y El Osorbo se enfrentan a un proceso judicial que grupos de derechos humanos han calificado de persecución política.

“Este es un juicio que va a redundar en lo que hace rato sabemos y es que desde el momento que la policía castrista, con órdenes de la Seguridad del Estado, te arresta, en realidad lo que está haciendo es un secuestro de Estado. Cuando te levanta cargos, sin haber cometido delito, es un crimen de Estado y cuando te lleva a la prisión y dentro de la prisión acosa, asedia, lastima e incluso destruye a un opositor, lo que está cometiendo es un acto de Terror de Estado, está cometiendo violencia de Estado y está torturando. Entonces, lo que está pasando hoy, es un episodio más del crimen de Estado que es el Castrismo y por eso debe ser llevado a la Corte Penal Internacional porque es un Estado criminal”, señaló el comunicador e historiador Boris González Arenas.

“No me puedo quejar, mucho peor está Maykel Osorbo, mucho peor está Luis Manuel Otero Alcántara. Es un orgullito mezquino el mío, no poder salir ahora a la calle y no tener servicio de internet porque, hoy, en realidad, los mejores cubanos están en prisión”, resaltó.

La Fiscalía pide para Otero Alcántara 7 años de prisión y 10 para el rapero El Osorbo.

La rapera y activista AfrikReina, quien había sido llamada por la defensa de Otero Alcántara como testigo, no pudo salir de su casa debido a la restricción que le instaló la policía política.

“Yo debía estar allí acompañando al abogado el día de hoy. Él me había pedido asistir para que intentáramos que me presentara, amén de que todavía no había sido formalmente aprobada por el tribunal, como testigo de la defensa para que solicitara la posibilidad de que yo pudiese hablar en favor de Luis, o sea que fuese testigo de la parte de la defensa”.

“Los vecinos me dicen que antes de las seis de la mañana ya la patrulla estaba en la puerta. Yo, a esa hora, todavía no había salido. A las 6 y 21 que salí, me abordó el oficial capitán Darío, y me dice que yo no voy a salir de mi casa hoy, que ni yo voy a salir, ni, aunque salga, tampoco el operativo que está en el tribunal me va a dejar entrar o llegar al juicio”, denunció la rapera.

La periodista Camila Acosta denunció que la policía la detuvo este lunes cuando intentaba salir de su hogar en La Habana. Dijo que dos policías y dos mujeres vestidas de civil la pararon y montaron, sin explicación alguna, en la patrulla No. 786. Ella tenía previsto ir a un encuentro con su abogada.

Cualquier detención o impedimento de circulación pública es una violación a sus derechos humanos, afirmó Acosta en Facebook.

Otero Alcántara y El Osorbo participaron en el video musical de la canción "Patria y Vida", una fuerte crítica al régimen de la isla que ha devenido consigna y alcanzó su mayor expresión durante las protestas populares del 11 de julio.

Las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre los juicios.