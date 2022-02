Activista lleva rosas a embajada de Ucrania en La Habana; denuncia amenazas de la Seguridad del Estado

El activista cubano Pablo Enrique Delgado Hernández fue detenido este sábado tras manifestar su solidaridad con el pueblo ucraniano en la Embajada de ese país en La Habana, adonde se dirigió con un ramo de rosas que entregó a una representante de la sede diplomática.

Al regresar a su vivienda, el activista fue arrestado y conducido a la Séptima Unidad de la Policía, según dijo al diario independiente 14ymedio. "Me amenazaron y me pusieron una carta de advertencia que no firmé (...). Están enfermos de odio", subrayó.

“Desde mi llegada los Guardias del #SEPSA que atienden la Seguridad de las Sedes Diplomáticas no me permitían moverme. La diplomática Iryna Bylik tuvo que hacer acto de presencia, pues no me permitían colgar (ni en la cerca, ni poner en el Suelo, incluso ni en un árbol frente a la Sede) un pequeño ramo de Rosas que llevaba como muestra de mi Solidaridad. Esas Rosas llegaron a su Destino, ahora dentro de la Sede Diplomática”, explicó Delgado Hernández en Twitter.



Las flores, añadió, "son una muestra de la solidaridad del pueblo cubano hacia el hermano pueblo ucraniano, que sufre la pérdida de miles de sus hijos tras la invasión asesina ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin".

"El Pueblo de #Cuba No Apoya la Guerra", concluyó el activista.

La Embajada del país eslavo en La Habana agradeció este lunes la solidaridad de cientos de cubanos que llaman a la sede diplomática para expresar su apoyo al pueblo ucraniano, pero les pidió, para evitar la congestión de sus líneas, enviar "sus valiosas palabras de apoyo" a un correo electrónico especialmente creado para este fin: UKRinCUB@gmail.com.



El alto volumen de llamadas ha colapsado el servicio telefónico de la Embajada.

"Dada la extraordinaria cantidad de llamadas procedentes de los amigos cubanos, los ciudadanos ucranianos que actualmente están en problemas, atrapados en los aeropuertos, sin poder reunirse con sus familias, no pueden comunicarse con nosotros para obtener alguna información oficial", dijo la sede diplomática en Twitter.

Este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó su rechazo a las declaraciones oficiales del Gobierno de Cuba en apoyo a la agresión de Rusia contra Ucrania, y llamó a La Habana a instar al Kremlin a poner fin a esta agresión.