Activista encarcelado en Chechenia dice que su edad es lo único que lo salva de la tortura

SHALI, Rusia - Oyub Titiyev, un activista ruso encarcelado y en juicio en su Chechenia natal por lo que ha dicho es un cargo fabricado por posesión de drogas, explicó que no ha sido torturado en prisión solo por su edad.

Después de la sesión del juicio del 9 de octubre, que estaba abierta a los periodistas, Titiyev dijo a Current Time TV que inicialmente había sido detenido por agentes de seguridad en enero, que detuvieron su auto y "plantaron drogas". Current Time TV es una red en ruso dirigida por RFE/RL en cooperación con VOA.



Titiyev ha estado bajo custodia desde que fue detenido el 9 de enero por fuerzas de seguridad en Chechenia, que dijeron haber encontrado una bolsa de plástico con unos 180 gramos de marihuana en su automóvil.

Titiyev dijo que estuvo recluido en una estación de policía durante más de una hora, mientras que los oficiales trataron de hacerle "confesar" que poseía marihuana.

"Luego, amenazaron con interrogar a mis familiares. Después de que me negara a confesar, me llevaron de vuelta al lugar donde quedó mi automóvil, y la policía de tránsito me detuvo después de eso. Supongo que no me torturaron solo por mi edad, "dijo Titiyev, quien tiene 61 años.

"Si yo fuera más joven, el problema se habría 'resuelto' hace mucho tiempo, supongo", dijo, sugiriendo que habría sido torturado hasta confesar.

Titiyev, quien sucedió en 2009 a la activista asesinada Natalya Estemirova como jefa de la oficina en Chechenia del prominente grupo ruso de derechos humanos Memorial, expresó su agradecimiento a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) por otorgarle el Premio de Derechos Humanos Vaclav Havel.



"Dígales que estoy agradecido por el reconocimiento de mi humilde trabajo", dijo Titiyev.



El PACE anunció el premio el día de apertura de su sesión plenaria de otoño, el 8 de octubre.

Titiyev y sus colegas dicen que las drogas fueron colocadas en su auto y describieron el caso como parte de un esfuerzo por sacar a Memorial de Chechenia --gobernado durante años por el hombre fuerte respaldado por el Kremlin, Ramzan Kadyrov-- y otras partes del Cáucaso Norte de Rusia.



Se enfrenta a hasta 10 años de prisión si se lo declara culpable en el juicio, del que algunas audiencias se cerraron al público en septiembre.



Estados Unidos, varios estados miembros de la Unión Europea y el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa condenaron el arresto de Titiyev y expresaron su preocupación por el caso.



Memorial calificó las acusaciones contra Titiyev de "falsas", diciendo que fueron "claramente fabricadas como un medio para silenciarlo".



Human Rights Watch (HRW) calificó los cargos de "fabricación pura" y Amnistía Internacional calificó el caso de "una injusticia grave que golpea el corazón de la comunidad de derechos humanos de Rusia".