Activista denuncia "amenaza de muerte" por divulgar caso de niñas fallecidas en derrumbe

Un supuesto familiar de las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana, se personó el domingo en la vivienda de la opositora Martha Beatriz Roque Cabello para advertirle de que no publicara nada más en las redes sociales en relación con el caso.

Roque Cabello dijo a Radio Martí que sobre las 7 de la noche, una mujer "muy vulgar" se personó en su vivienda, la amenazó de muerte e intentó agredirla.

"Trató de alcanzarme la cara con las uñas para arañarme, pero tengo una rejilla con una ventanita en la puerta (...) y a la tercera vez [que lo intentó] se le trabó la mano", explicó la opositora.

Según dijo Roque Cabello, la agresora sabía quien era ella. "Me conoció cuando le abrí la puerta (...(. Le pregunté, cómo supiste mi dirección, y me dijo "por las redes", pero eso es mentira, porque en las redes no está la dirección de nadie".

"Primero me dijo que era la mamá de una niña, y después me dijo que era una prima, y vino a decirme en nombre de los familiares que borrara todo lo que había escrito en internet (...) y que no volviera a escribir más nada sobre las niñas que fallecieron", dijo la activista.

Roque Cabello añadió que la mujer le dijo que ella "no era familiar de las niñas para estar haciendo nada a su favor, y me amenazó conque el barrio de Jesús María iba a venir a darme un mitin de repudio".

Con anterioridad, Roque Cabello había sido visitada por tres dirigentes locales, entre ellos el secretario del partido, para decirle que cerrara el libro de condolencias que abrió en homenaje a las menores o se expondría a una respuesta de los vecinos.