Activista con VIH-Sida rodeada por la policía tras protesta por mala atención médica (FOTOS)

Efectivos policiales permanecen este martes frente a la vivienda de la activista Evelin Pineda Concepción, paciente de VIH-Sida, quien puso unos carteles en el lugar exigiendo una adecuada atención médica.

Pineda Concepción, quien reside en Guanabacoa, La Habana, y es miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), denunció a Radio Martí la situación.

"En esos mismos momentos estoy siendo reprimida por dos patrulleros, cuatro agentes de la Seguridad (...). Ellos me pidieron documentos para llevarme detenida por yo reclamarles, con mis derechos, una atención médica, que llevo tres meses con el cuello lleno de tumores y me está supurando humor, y me niegan la atención médica por ser activista de los derechos humanos", afirmó.

Según la opositora, habló con las autoridades municipales de salud sobre su problema, pero a pesar de la gestión no recibió la atención médica que necesitaba, algo que atribuye a su posición política.

"Fui al director del Municipio de Salud Pública, en Guanabacoa, que se llama Michel, y la doctora América, que es la encargada del programa de los pacientes de VIH… para que vieran esta situación, y lo que hicieron fue que me remitieron para la Benéfica, y me tuvieron ahí 18 días sin ponerme antibióticos, sin hacerme nada. Días atrás, lo que me hicieron fue una punción… me sacaron humor, y cuando me fueron a entregar los resultados me dijeron que las pruebas que me hicieron no sirvieron", señaló.

La activista fue dada de alta y remitida a su área de salud para continuar con un tratamiento para el que los doctores que la atendieron en el hospital no tenían respuesta clínica ni medicamentos, según dijo a Radio Martí.

"Me dieron el alta pa' la casa y solamente me dijo: Ve por tu área, resuelve antibióticos a ver si se te mejora, porque aquí nosotros no tenemos recursos para atenderte", dijo Pineda Concepción.

Fue entonces cuando decidió poner carteles de protesta en el portal de su vivienda.

"Los puse por la madrugá, y ya a partir de las 5 de mañana empezaron a reprimirme. Los carteles dicen: Yo, Evelyn Pineda Concepción, denuncio a la salud pública del gobierno de Cuba y los responsabilizo por lo que me pueda suceder a mí", porque ellos tomaron represalias innecesarias conmigo, concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)