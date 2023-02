Activista asegura que Seguridad del Estado lo presiona a marcharse del país

El defensor de lso derechos humanos, Alejandro Garlobo, denunció que fue conminado por la Seguridad del Estado a abandonar Cuba en menos de 90 días.

Garlobo fue interrogado por dos agentes en la estación policial del municipio mayabequense Quivicán, donde reside, según declaró en una entrevista través de Facebook con la periodista independiente cubana Mónica Baró.

“Y de buenas a primera, en forma de jarana, me suelta ‘sabes que tienes un ultimátum, ¿no es verdad? Te dejamos sacar el pasaporte, pero en 90 días te tienes que ir de aquí. Si tú te atreves a pasarte de 90 días, nosotros podemos arremeter contra ti, te podemos desaparecer o mandar a alguien que te dé”, amenazó el oficial Julio de acuerdo a las afirmaciones de Garlobo.

“Yo le dije ‘me estás amenazando. Soy una persona que hasta ahora nunca ha tenido problemas con ningún policía. El día que uno de ustedes me agreda, yo voy a responder porque no me voy a quedar dado y menos por uno de ustedes”, respondió.

El activista relató en su conversación con Baró que a fines del año pasado fue asaltado a plena luz del día en Santiago de las Vegas y despojado de su móvil y mochila donde llevaba una ayuda humanitaria para entregar a la madre de un preso político.

“Y después me cogieron en la calle [efectivos de la policía política] y me dijeron [con sorna] ‘oye te dieron duro’. Yo no hice la denuncia, entonces ¿cómo lo sabían? Ya me estaban dejando ver que fueron ellos, los que mandaron a que me dieran, a que me asaltaran”, señaló Garlobo.

El mismo día en La Habana, siete activistas, entre ellos el artista Yulier Rodríguez Pérez (YulierP.) fueron detenidos y alertados por la policía política: "Eviten cualquier actitud pública de manifestación".