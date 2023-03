Activista Ania Zamora es detenida y amenazada por agentes de la Seguridad de Estado

La activista Ania Zamora denunció haber sido detenida y amenazada el domingo por agentes de la Seguridad de Estado en la unidad policial de Aguilera, en La Habana.

Zamora dijo que su teléfono fue manipulado durante el arresto y un agente la amenazó con que no podía seguir publicando en redes sociales ni reunirse con opositores.

La activista en pro de la libertad de los presos políticos en Cuba, entre ellos su hija, la dama de blanco Sisi Abascal Zamora, de 25 años, dijo a Radio Televisión Martí que, a pesar de la represión y las amenazas, ella seguirá levantando la voz por la libertad.

Según el relato de Zamora, el carro en el que se movilizaba el domingo junto a unos familiares fue detenido y en ese momento ella fue arrestada por un grupo de mujeres "muy jóvenes con gorra para que no se le viera bien el rostro" y trasladada a la estación policial donde fue interrogada por un agente que se hizo llamar "Jonathan".

"Era un represor muy violento, me interrogó y me amenazó con que no podía ir a la sede de Las Damas de Blanco, que no podía visitar la casa de Marta Beatriz Roque, que yo no podía ir a La Habana, que no podía seguir publicando, que iba a ir a prisión", afirmó.

Cuando los oficiales le entregaron su celular, la activista comentó que borraron números de teléfono que ella tenía registrados. "Me hicieron muchas amenazas y me revisaron todas mis pertenencias, pero también me revisaron mi cuerpo", lamentó.

Sin embargo, Zamora aseguró que "nadie" le va a impedir trasladarse a otra ciudad y que continuará exigiendo la libertad de su hija encarcelada en la prisión de mujeres conocida como la “Bellotex”, de Matanzas.



Sisi Abascal Zamora está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desorden público, tras participar en las protestas del 11J en el poblado de Carlos Rojas, del municipio Jovellanos, Matanzas.