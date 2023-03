Activista agredida el Día Internacional de la Mujer en una estación de policía

La hostilidad del régimen cubano contra sus opositores tuvo un nuevo incidente de violencia: este 8 de marzo, dos agentes de la Seguridad del Estado golpearon a Annia Zamora, la madre de la presa política Sissy Abascal, en la estación policial del poblado matancero Carlos Rojas, adonde había sido citada.

“Yo recibí una citación. Cuando llego allí me llevaron a una oficina donde había varios oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos quien dijo ser el segundo jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa”, informó Zamora a Radio Televisión Martí.

“Una oficial, nombrada Dorka, me dice que es instructora del MININT [Ministerio del Interior] y que va a ser la encargada de levantarme los cargos por tres razones: porque yo financiaba a los presos políticos, porque visito la casa de [la opositora] Martha Beatriz Roque y porque publico en Facebook cosas contra el Gobierno y el presidente”, relató.

Zamora y su hija Sissy Abascal son miembros del movimiento Damas de Blanco.

Los oficiales rellenaron una planilla para reseñar el citatorio y pidieron a la activista que la firmara como constancia de que fue advertida.

“No la leí, no la firmé porque yo no tengo presidente, voy a seguir publicando en contra de Díaz-Canel, en contra de la dictadura. Pero cuando le digo todo eso, el oficial Orlando Figueroa se levantó para agredirme y la oficial Dorka me golpeó, me tiró contra el piso; tengo un golpe debajo del seno y otro en la mano. ¡Y todo esto en una estación de policía!”, resaltó Zamora.

Los hechos ocurrieron en el Día Internacional de la Mujer, jornada para la que fue convocado el uso de una cita negra en la muñeca o en la vestimenta para demostrar el luto de los cubanos por las 137 presas políticas en prisiones del país.