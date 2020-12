Acoso, golpes y amenazas "de muerte" contra colaboradores de Palenque Visión

Según Gámez, su trabajo como colaborador de Palenque Visión en coordinación con Rolando Rodríguez Lobaina, se enfoca en recorrer sectores marginales de Baracoa para realizar reportajes donde critican la "difícil situación por la que están atravesando los cubanos, entre ellos los que cumplieron misiones en el exterior.

Dijo que ante su negativa a colaborar con las autoridades fue que lo amenazaron con tomar represalias contra su familia.

"Yo temo por la seguridad de mi familia y la mía propia pero no aceptaré ninguna de las presiones”, aseguró.

El joven quien considera que "el país está cambiando" y "ellos", (se refiere al gobierno) están mirando que, quieran o no, el cambio está bastante cerca y están asustados", concluyó.

En Camagüey el pasado 1 de diciembre Yosvani Sepúlveda, fue arrestado en plena calle.

Dijo que se sorprendió puesto que estaba conversando con una amiga cuando un policía lo agredió “primero verbalmente” y luego junto a otros uniformados comenzaron a golpearlo hasta introducirlo en un carro patrullero para trasladarlo a la estación de policía conocida por “La Avellaneda”.

Los policías “saben" que yo tengo una cirugía en la cabeza pero no les importó, me metieron en la patrulla y me patearon” agregó.

El activista dijo que mientras lo tuvieron en la estación de Policía también fue golpeado y lo mantuvieron hasta el siguiente día "en el soleador" sin importar que estuviera lloviendo fuertemente y que "toda el agua" le "cayó encima”, relató.

“Yo tomo medicamentos porque soy epiléptico y les pedí medicinas para aliviar el dolor de cabeza pero me lo negaron.

Sepúlveda fue liberado al día siguiente sin darle explicaciones y con una multa de 30 pesos por “escándalo público” y en el caso del teléfono se lo devolvieron “pero le borraron todo”, aseguró.

“Les pregunté sobre la multa y según ellos yo hice un escándalo público, algo que no fue cierto puesto que cuando me detuvieron y golpearon en la calle toda la gente que estaba allí se aglomeró y les gritaban a los policías que no me golpearan”, precisó .

Sepúlveda dijo que él se encarga de hacer entrevistas y recoger denuncias en Camagüey que luego son publicadas por Palenque Visión algo que al parecer “es lo que más molesta a la policía”.

Asegura que cada vez que lo ven conversando con alguna persona en lugares públicos “enseguida la seguridad del Estado va a preguntarle acerca de lo que habló conmigo”.

A su juicio el acoso constante obedece a que quieren intimidarlo a él y a los que buscan ayuda en los reporteros y activistas para denunciar los problemas que existen en su entorno.