ACNUR sale en defensa de solicitantes de asilo ante nuevas restricciones de EEUU

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresa su profunda preocupación ante la nueva normativa que restringe el acceso al asilo para la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre sur de los Estados Unidos. Esta medida pondrá en riesgo a personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución.

“Comprendemos que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo una importante presión y estamos preparados para desempeñar un papel constructivo en caso necesario y ayudar a aliviar esta presión”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

“Sin embargo, estamos profundamente preocupados por esta medida, que pondrá a familias vulnerables en situación de riesgo y minará los esfuerzos que están realizando los países en toda la región para la puesta en marcha de respuestas colectivas y coherentes que tanto se necesitan. Se trata de una medida muy dura y no es el mejor camino a seguir”, añadió Grandi.

ACNUR considera que esta normativa restringe significativamente el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección ante la devolución y eleva sustancialmente la carga de la prueba sobre los solicitantes de asilo más allá de los estándares legales internacionales, recorta drásticamente los derechos básicos y libertades para quienes los reúnen y no está en línea con las obligaciones internacionales.

De acuerdo con el texto de la normativa estadounidense, se considerará que las personas que entren en Estados Unidos a través de la frontera terrestre sur del país no reúnen los requisitos para obtener asilo si hubieran pasado previamente por otro país el que no hubieran pedido asilo antes de trasladarse a la frontera de EE.UU. Esta medida no tendrá en cuenta si dichas personas tuvieron acceso a protección internacional efectiva en los países de tránsito.

En los últimos años, un número creciente de personas ha estado saliendo de distintas zonas de Centroamérica por motivos que van desde carencias económicas extremas hasta la persecución. Muchas de ellas están huyendo de una terrible violencia por parte de pandillas brutales y están en necesidad de protección internacional.

ACNUR hizo un llamamiento el mes pasado a los gobiernos de los países del continente americano para que se reunieran de manera urgente para desarrollar y poner en marcha de inmediato una respuesta regional coordinada ante el creciente número de personas que están saliendo de Centroamérica.