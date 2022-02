Abordan en evento virtual el apoyo de la iglesia a los manifestantes del 11 de julio

Una conferencia en línea titulada “El 11 de julio y el liderazgo de la comunidad de fe en Cuba” fue presentada este martes por la organización “Ayuda de Alcance a las Américas” (Outreach Aid to the Americas).



Representantes de la comunidad religiosa cubana como los laicos católicos Dagoberto Valdés y Roberto de Jesús Quiñones, el pastor bautista Mario Félix Lleonart y su esposa, la misionera Yoaxis Marcheco, y el sacerdote católico Alberto Reyes disertaron en el foro.



Tras las protestas del 11J en Cuba, cientos de personas fueron detenidas, incluidos líderes y miembros de comunidades religiosas. El régimen marcó un patrón de denegación de auxilio religioso a los manifestantes, según un reporte de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).

“Expresamos como diferentes alianzas religiosas están apoyando al pueblo de Cuba. Algunas dadas a conocer antes del 11 de julio y otras posteriormente, entre ellas el Areópago cubano, católica, Cristianos Cubanos en Comunión, que es una liga de diferentes profesiones de fe, la alianza de Iglesias Cubanas sin Registro legal que se formó, por cierto, después del 11J, en solidaridad con pastores como Lorenzo Rosales Fajardo quien se encuentra preso desde el 11J”, dijo a Radio Televisión Martí el reverendo Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, que impulsa el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba.



El pastor Rosales, miembro del Movimiento Apostólico, enfrenta una condena de 10 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio. Los pastores Yeremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, de la Misión Bautista Berea en Matanzas, fueron arrestados y luego liberados.



El padre Castor José Álvarez Devesa fue golpeado con un bate cuando asistió a las protestas del 11J en Camagüey. Cuando fue a buscar atención médica, fue detenido.

Varios miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, entre ellos Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y las hermanas Lidianis y Lisdany Rodríguez Isaac, fueron condenados por protestar en Placetas.



“Quedó demostrado, por esta conferencia, que las iglesias cubanas, algunas de una manera más abierta y otras no tan abierta, todas están de parte del pueblo porque forman parte del pueblo”, destacó Lleonart.



En este sentido, se pronunció el padre Alberto Reyes durante su exposición:

“La cercanía, la atención y la ayuda a personas implicadas en la búsqueda de un cambio social en Cuba y el compromiso con los que han sufrido represión y daño por construir una sociedad más libre y justa, han mostrado el rostro valiente de una iglesia capaz de hablar y de ponerse al lado de los que sufren”.



“Por este motivo, es digno destacar la cercanía y la solidaridad de amplios sectores de la Iglesia con los procesados y condenados por los hechos del pasado 11 de julio. Son personas a las cuales la Iglesia no ha abandonado”, apuntó el párroco camagüeyano.

Reyes indicó que para construir una Cuba mejor es necesario entender no sólo que es posible una mejor economía o una mayor libertad de expresión, o la posibilidad de implementar mecanismos democráticos, o un Estado de derecho.



“Para construir una Cuba nueva y diferente, necesitamos creer en la bondad del ser humano, en su capacidad de perdonar, de levantarse de sus miserias y de reconstruirse moralmente”, recalcó.



“El daño antropológico, generado por más de seis décadas de adoctrinamiento y ateísmo, es muy grande, pero necesitamos creer que es posible. Poco a poco sanear el alma del cubano. De hecho, una Cuba nueva que no se dirija al espíritu de sus hijos está condenada a la esclavitud, porque el marxismo no es la única cárcel en la que pueden caer las sociedades”, puntualizó el padre Alberto.



La conferencia virtual puede verse en el canal de YouTube de Outreach Aid to the Americas y en el Facebook del medio independiente Cubanet.