Abogados de Otaola envían cartas de advertencia por presunta difamación

Dos abogadas de VPP Law Firm enviaron el martes a administradores y moderadores del grupo de redes sociales No Más Otaola cartas en las que los conminan a retractarse de lo que califican como acusaciones infundadas contra Alexander Otaola, presentador del espacio de internet Hola, Ota-Ola!

El dueño de Cubanos por el Mundo, la plataforma de internet que transmite el programa, dice que algunas de las cuentas que escriben comentarios negativos sobre patrocinadores del espacio tienen su origen en Cuba y que Facebook sabe que su página es blanco de los ataques del gobierno cubano.

“Nadie se opone a que digan por qué no están de acuerdo con algo, incluso las cosas que no les gustan del presentador del programa, pero no puedes decir que [Otaola] ha sido acusado de un delito si no tienes las pruebas”, declaró a Radio Televisión Martí la abogada Lisbet Velázquez, que comparte el caso con su colega de VPP Law Firm Leslie Pérez-Pérez.

Administradores y mentores del grupo No Más Otaola están aceptando voluntariamente la responsabilidad de aprobar y decidir lo que publican, y esa responsabilidad tiene consecuencias legales si el auspiciador sigue publicando acusaciones sin pruebas, manifiesta Velázquez.

Las abogadas confirmaron que Erich Concepción, con quien Otaola ha sostenido acalorados debates en otros espacios, recibió la carta personalmente, de acuerdo con declaraciones hechas por el presentador en la emisión del miércoles.

“Es oficial: Erich Concepción ha recibido por parte de mis abogadas de VPP Law Firm una carta de Cease and Desist, pa’ que deje la calumnia, la blasfemia y pa’ que deje de estar inventando cosas; la recibió, se la entregaron en su mano, según me [confirmó] mi equipo legal”, dijo Otaola.

No ha sido el único y no será el único: otros están recibiendo o recibirán la misma carta, añadió el presentador.

Desde la oficina de su abogado, según dijo, Concepción confirmó a Radio Televisión Martí haber recibido la nota de Cese y Desista y aseguró que una demanda contra él no procede.

"Es un intento de chantaje, un intento de coacción, por algo que yo no he cometido", dijo. "Habla de [que yo lo acuso de] pederastia y de pedofilia; yo no lo he dicho. El no tiene como probarlo".

El documento indica que el grupo No Más Otaola es suyo, lo cual tampoco es cierto, asegura Concepción. Todo porque se opone al llamado "Parón de Enero".

Las abogadas remitieron lo que en inglés se denomina retraction letter, demanda de retractación o demanda de última advertencia, explica Velázquez. Si al cabo de cinco días del momento en que la recibieron “no están en compliance” (no han cumplido lo que se les pide), asegura la jurista, “entonces ya podemos presentar la demanda legal”.

“Vemos que en el mismo grupo dicen ‘No van a poder demandarme, porque no saben quién soy”, añade Velázquez. “Usted pone la carta dirigida a John Doe [Juan Pérez], y una vez que la corte nos autorice a proceder, nos da un poder y tienen que entregarnos la información [de esa persona]”, explica la abogada. “Esconderse tras una máscara no evita las consecuencias legales de sus acciones”.

Existe un perfil que le da mucho trabajo, Andrea Martínez, una persona cuya identidad no puede corroborar, porque hay muchas Andreas Martínez, indica la jurista.

“La ley requiere que yo mande el notice [a partir de] los récords públicos a los que tengo acceso”, dice. “Y una vez que esté en corte, le pedimos a Facebook con una ‘subpoena’ [citación judicial] que nos mande información de ese perfil”, explica.

Entre los moderadores del grupo que presuntamente acusan sin pruebas a Otaola y supuestamente difaman a los patrocinadores del programa hay personas dentro y fuera de Estados Unidos, dice la abogada.

“En España, Cuba, Suiza; entonces, podemos en las cortes federales perseguir a esas personas”, asegura.

Según el dueño de Cubanos por el Mundo, la plataforma que transmite Hola Ota-Ola! en internet, las acusaciones infundadas contra el presentador van desde que no puede regresar a Cuba por un caso de pedofilia hasta que robó tarjetas de crédito en Estados Unidos.

“Usaron una bancarrota [de Otaola] para hacer un video de que le robó a Chase, a Citi”, dice Ernesto García, propietario del sitio Cubanos por el Mundo y socio de Otaola. “Las caras visibles detrás de esas acusaciones están en Estados Unidos y en Europa. El régimen no es tan burdo como para que eso salga de Cuba”.

Erich Concepción declaró que Otaola ha cometido fraude al IRS, y son acusaciones que no se pueden pasar por alto, manifiesta Velázquez.

“No podemos permitirla, no podemos hacernos de la vista gorda; eso sí afecta el programa, la reputación de las personas, el factor de la profesión, todo”, afirma la abogada.

Según Concepción, el único motivo legítimo para un pleito legal es lo que Otaola dice de él.

"Un juez diría: aquí no hay caso", comenta Concepción. "Lo que he hecho públicamente es hablar y considerar lo que él dice, aquí no hay delito: es libertad de expresión. El que habla sin pruebas es él por decir que soy del G2 [la Seguridad del Estado de Cuba], o que soy ladrón".

El colmo es que haya personas escribiendo desde Cuba opiniones sobre negocios en Miami, comenta el dueño de Cubanos por el Mundo.

“Muchos sponsors tienen miedo a anunciarse con nosotros porque les ponen reviews [comentarios] negativos”, manifiesta García. “Llaman a los negocios para amenazarlos”.

De acuerdo con él, Cubanos por el Mundo es un media partner (medio asociado) de Facebook. “Saben que somos un target [blanco] del gobierno de Cuba; todos los meses tenemos reunión con ellos y saben de dónde vienen los ataques”, asegura García.

“Cuando hablé con Facebook les digo: ‘Me hace falta que tomen medidas’, y esa persona a los dos días me llamó y me dijo: ‘He revisado el grupo detenidamente, y viven en Estados Unidos. ¿Por qué no los denuncian a ICE?’ Se quedó asombrada de que mucha de esa gente vive en Miami; el lenguaje que usan”, dijo el propietario de Cubanos por el Mundo.

La sección de prensa de Facebook no respondió de inmediato un mensaje de email remitido la mañana del miércoles.

El dueño del portal que publica Hola, Ota-Ola! deplora también lo que califica de homofobia por parte otro crítico del presentador, Francis del Río, quien hizo pública su composición Ësta otra loca en la cual dice “Ota que por loca te detenga”. Otaola la compartió en su programa, bailó mientras la escuchaba y cuando su equipo no cantó la letra correctamente le pidió que se la aprendieran bien “porque si no el maestro nos va a demandar”.

“Viste, me quieren hacer una conga y todo”, dice Otaola en el video que puede verse en Youtube.