Abogado que recibió golpiza durante arresto presenta queja fiscal contra Seguridad del Estado

Carta a la Fiscalía Militar de Guantánamo

Guantánamo, 29 de abril del 2019

A: Fiscalía Militar de Guantánamo

ROBERTO DE JESÚS QUIÑONES HACES, mayor de edad, natural de Cienfuegos, cubano, de estado civil casado, Licenciado en Derecho, escritor ex miembro de la UNEAC por mi propia voluntad, periodista independiente, vecino de la calle 7 Oeste, número 1263, entre 2 y 3 Norte, Reparto Pastorita, Guantánamo, ante esta instancia de la Fiscalía General de la República comparezco y digo:

Que haciendo uso del derecho de queja reconocido en el artículo 61 de la Constitución de la República, recientemente proclamada, vengo mediante este escrito a solicitar de esta institución que cumpla su rol tutelar de la legalidad, establecido en el artículo 156 de la Carta Magna, y adopte de inmediato las medidas necesarias para que cesen definitivamente las acciones ilegales que la Seguridad del Estado de esta provincia viene ejecutando de forma reiterada contra mi persona desde hace varios años.

Baso esta solicitud en los siguientes:

HECHOS y RAZONAMIENTOS:

PRIMERO: Que el martes 31 de julio del 2018, ante un Fiscal Militar de esta institución que se encontraba de guardia, presenté escrito de queja denunciando que mi vivienda fue registrada por la Seguridad del Estado el 5 de octubre del 2015 y el 3 de julio del 2018, fechas en que me ocuparon numerosos bienes personales, fotografías de mi familia y dinero.

Esta Fiscalía Militar, violando su función en cuanto al control y defensa de la legalidad del país, y lo establecido en el artículo 63 de la anterior Constitución, jamás me respondió, lo que interpreto como una discriminación por mis ideas políticas.

Han transcurrido 3 años, 6 meses y 24 días del registro que efectuó la Seguridad del Estado en mi vivienda el 5 de octubre del 2015 y nunca he sido citado para declarar, ni me han devuelto los bienes, algo absolutamente ilegal.

Lo mismo puedo decir con respecto al registro efectuado en mi domicilio el 3 de julio pasado.

SEGUNDO: Después del registro del 3 de julio del 2018 he continuado hostigado por la Seguridad del Estado.

El 23 de enero del año en curso fui citado para comparecer en la Unidad Provincial de Operaciones de Delitos Contra la Seguridad del Estado. Allí fui entrevistado por los oficiales que se presentaron como “Víctor Víctor” y “teniente Torres”, quienes me amenazaron por mi labor como periodista independiente y me acusaron de ser autor de los delitos de Difusión de Noticias Falsas contra la Paz Internacional y otro de Usurpación de Funciones.

TERCERO: El día 10 de febrero de este año, cuando me dirigía al aeropuerto Mariana Grajales de esta ciudad, con el objetivo de viajar a La Habana para participar en la Feria Internacional del Libro, fui detenido cerca de esta Fiscalía Militar por el oficial “Víctor Víctor” y el “capitán Liobis”, quienes me condujeron a la Unidad Municipal de la PNR de Guantánamo, donde estuve detenido ilegalmente dos horas y media. Por esta acción también sufrí un perjuicio económico.

El pasado jueves 18 de abril, siendo alrededor de las 9:15 p.m., cuando viajaba rumbo a Cienfuegos con mi amigo el Dr. Regino Gaudencio Rodríguez Boti, con el objetivo de visitar a mis ancianos padres, enfermos ambos, el ómnibus en que viajaba fue detenido y en presencia de los pasajeros fui obligado a bajar de él. Esta vez el operativo de la Seguridad del Estado fue dirigido por “Víctor Víctor” y “Modesto”, también conocido como “Michael Jordan”.

La razón de ambas detenciones ilegales-según me han explicado estos oficiales y el que se presenta como “Kevin”- es que yo no puedo salir de esta provincia sin autorización de la Seguridad del Estado, que tengo que pedirles permiso para hacerlo, lo cual es una violación del artículo 52 de la nueva Constitución, y constituye presuntos delitos de Coacción y Abuso de Autoridad, previstos y sancionados en los artículos 286 y 133 del Código Penal, porque yo no estoy sujeto a libertad condicional y en este país no existe ninguna ley que me obligue a hacer eso.

Siendo un hombre libre no voy a aceptar jamás esa humillación que quiere imponerme la Seguridad del Estado.

CUARTO: La escalada represiva en contra de mi persona alcanzó su clímax el pasado lunes 22 de abril, cuando hallándome en el portal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, sin estar cometiendo ningún delito y sin hallarme en ninguno de los supuestos legales establecidos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Procedimiento Penal, el oficial “Víctor Víctor” ordenó a un agente de la PNR que me detuviera, el cual no sólo me detuvo ilegalmente, violando esos artículos y el artículo 46 de la nueva Constitución, sino que ejerció contra de mi persona una violencia desmedida e injustificada, incongruente con la ética que predica el MININT, ocasionándome lesiones.

Aprovecho para informar a esta Fiscalía Militar que en horas de la mañana de hoy pude ser examinado por un médico especialista en Otorrinolaringología y el tímpano de mi oído derecho fue perforado, lo cual no consta en los certificados médicos que entregaron en el hospital pues la especialista de guardia, el día de los hechos, se negó a atenderme.

QUINTO: Basándome en lo antes expuesto solicito a esta Fiscalía Militar lo siguiente:

Que ordene a la Seguridad del Estado que me reintegre el dinero ocupado en el registro efectuado en mi domicilio el 5 de octubre del 2015, así como todos los demás bienes ocupados, pues he sido desprovisto de ellos ilegalmente.

Que ordene a la Seguridad del Estado que me reintegre todos los bienes que me ocupó el 3 de julio del 2018.

Que ordene a la Seguridad del Estado que me indemnice por la afectación económica que tuve en las dos ocasiones en que, de forma ilegal, me impidió viajar.

Que ordene a la Seguridad del Estado que cese en la violación de mis derechos humanos y ciudadanos, reconocidos por la nueva Constitución, específicamente los referidos a la libertad de movimiento, el disfrute de mis bienes y a la libertad de expresión de mi pensamiento.

Que ordene a la Seguridad del Estado que deje de escuchar ilegalmente las llamadas telefónicas que se realizan desde mi teléfono fijo y celular y que deje de llamar a mi casa para intimidarme.

SEXTO: Dejo bien claro que responsabilizo a la Seguridad del Estado de Guantánamo, al Ministerio del Interior de esta provincia y al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba con lo que pueda ocurrir en caso de que vuelva a ser amenazado o detenido ilegalmente.

Espero que ahora esta Fiscalía Militar responda esta carta, sobre todo ahora que la nueva Constitución y los principales dirigentes de este país afirman que Cuba es un Estado de derecho.

Atentamente,

Roberto de Jesús Quiñones Haces

Con copia a:

Excmo. Monseñor Giorgio Lingua, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en La Habana, Cuba.

Excmo. Embajador de la Unión Europea en La Habana, Cuba.

Excma. Sra. Mara Tekach, Encargada de Negocios de la Embajada de los EE.UU. en La Habana, Cuba.

Excma. Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU.

Excmo. Monseñor Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de la Diócesis Guantánamo Baracoa.

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Dr. René Gómez Manzano, Presidente de la Corriente Agramontista de Abogados Independientes de Cuba.

Consejo de Dirección de Cubanet.