Tras una semana bajo estrictas medidas de control, se agudiza la situación del COVID-19 en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba cumple este viernes una semana bajo fuertes medidas de control sanitario, implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19.

Pero los santiagueros no ven una mejoría de la situación epidemiológica, en medio de una crisis que se agudiza. Residentes de la oriental provincia dijeron a Radio Televisión Martí que las medidas no logran frenar el incremento de los casos, y en los últimos siete días el territorio a reportado un total de 645 nuevos contagios.

La población está alarmada por el deterioro de las condiciones básicas de vida. No hay transporte, tampoco medicamentos y la escasez de alimentos es total.

Los hospitales no dan abasto, comenta el pastor apostólico y presidente del ministerio internacional Sendas de Justicia, Alaín Toledano.

“Aquí hay personas que están muriendo en las instituciones médicas porque en los hospitales no hay medicinas que ponerles, no hay antibióticos; familias que están viendo a sus hijos con sarna (escabiosis), personas que van al dentista y regresan sin ser atendidos porque no hay agua, no hay anestesia. Yo vivo a unos siete kilómetros de la ciudad y constantemente estoy viendo a las personas salir desde aquí hasta el centro de la ciudad de Santiago de Cuba, es decir, un mínimo entre 14 y 15 kilómetros diarios tienen que caminar, y con una mala alimentación”, destacó el líder religioso.

Este jueves reabrieron el reparto Zamorana, ubicado en el Distrito 3 de la ciudad, luego de llevar semanas cerrados por casos de COVID-19. Allí vive el cuentapropista Eldris Pozo, quien nos cuenta que también hay mucha preocupación con los candidatos vacunales nacionales.

“Salieron todos para la calle para ver qué encuentran de comer, aquí no hay nada, y no había nadie de epidemiología, ni médicos, tampoco inspectores, los mercados están completamente vacíos. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas para que firmen el contrato para vacunarse, con una vacuna que no tiene ninguna garantía”, alertó Eldris.

Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Ovidio Martín Castellanos señala que las medidas no pueden ser efectivas porque continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos y no hay organización.

“Las personas andan aglomeradas, no pueden evitar tener que salir para comprar lo que encuentren para alimentarse, también van a la farmacia diariamente en busca de algún medicamento, para ver si han surtido”, dijo el opositor.