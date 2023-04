Detienen al rapero Didier Almagro Toledo a pocos días de cumplir condena

A solo días de cumplir una sentencia de tres años de cárcel, vuelve a ser detenido el expreso político Didier Eduardo Almagro Toledo, en Placetas, Villa Clara.



Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que lo sucedido ha sido algo raro, ya que un conocido pidió ayuda a su hijo para que lo defendiera de un supuesto agresor, que al final hiere a Didier y provoca su arresto.



“Didier estaba en la casa y llegó un muchacho ‘de la nada’, que no va a mi casa nunca ni nada. Le dijo que le habían dado (golpes) y que lo defendiera, y él (Didier) fue a hablar con dos muchachos ahí, a la calle. Él los conoce (...), nunca había tenido problemas con ellos ni nada”, relató la madre del joven rapero.



Según Toledo, su hijo conversaba con uno de los jóvenes en cuestión “y el otro, le dio un machetazo en la cabeza”, ocasionándole “una herida de 23 puntos”, de la cual, alegó, “no me le sacaron certificado médico, no me le sacaron certificado de lesión ni nada, y ya, para la calle”.

Estando ya en su hogar, adonde fue enviado sin tratamiento médico, según la denuncia de Toledo, el mismo joven que hirió a Almagro con el machete volvió a la casa del exprisionero político “con un cuchillo, y tuvo que defenderse”.



“Cuando Didier abre la puerta, él viene con un cuchillo y, menos mal que ahí en la casa Didier tenía un machete; se defendió con el machete, y le hizo una herida que ya le cosieron y eso”, explicó Toledo.

“Ahora el muchacho está en el hospital, que lo operaron. Mi hijo está preso, con la herida en la cabezam y el otro anda suelto, que me amenazó y todo. Entonces, el delegado ya lo dejó preso, después de haber cumplido, porque él cumplió los tres años de prisión. El día 6 terminó de cumplir su sanción”.



De acuerdo con Toledo, su hijo estaba “tranquilo ahí, en la casa, con su mujer, que hasta en estado (de gestación) está”.



Mientras hablaba con Radio Martí, Maidelín Toledo se dirigía a la estación policial donde su hijo se encuentra detenido.



"Yo no entiendo nada de por qué ha pasado esto. Es una cosa extraña, yo no sé en manos de qué estará esto, porque yo no entiendo nada”, concluyó la mujer.



El rapero y activista Didier Almagro, integrante de la Academia Julio Machado, había sido arrestado en agosto de 2020 por su participación, junto a otros activistas y vecinos, en un “toque de cazuela”, en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, Villa Clara, donde reside.



En noviembre de ese mismo año, por supuestos cargos de desorden público, le fue ratificada la sanción de tres años de privación de libertad, que cumplió el pasado 6 de abril.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)