A la intemperie tres familias suplican ayuda en La Habana Vieja (VIDEO)

Tres familias han quedado a la intemperie tras el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja, y otras veinte corren el mismo riesgo, denunciaron los afectados a Radio Televisión Martí.

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio en horas de la tarde en una vieja edificación ubicada en la calle Monte No. 57, entre Cárdenas y Zulueta.

Virginia Ávila Fernández, una de las afectadas por el desplome, lo relató así en entrevista con la periodista Yolanda Huerga: “Todos nuestros bienes están debajo de los escombros, desde colchón, cocina, televisores, ropas. Estamos aquí en la calle porque el Gobierno y Vivienda (Dirección Municipal de la Vivienda) de La Habana Vieja dicen que no pueden hacer nada por nosotros”.

En un video facilitado a esta redacción varios vecinos denuncian el suplicio por el que están pasando y describen, junto a un recorrido de la cámara, la desastrosa situación.

Leydi Rosalía Fernández Ávila denunció la presión de las autoridades para que abandonen el área del derrumbe: “El presidente del Gobierno de La Habana Vieja dice que me iba a meter presa porque yo no podía estar aquí [en el reducto de la edificación], y me ha dicho que si yo no quitaba el catre que había puesto para acostarme en la calle (…) lo iba a romper y me iba a meter presa. Me están amenazando, me mandan policías cada cinco minutos”.

Hoy estas familias están lejos de ser enviados a los conocidos centros de evacuación temporal, en donde centenares de cubanos han pasado años sin solución para sus casos.

“Nos dicen que no hay viviendas para nosotros, que no hay albergues y que no hay un local; que nos quieren mandar para la presa de La Palma, que son más de 20 kilómetros. Mientras tanto… a esperar a ver qué sucede con nosotros”, relató.

En otra de las tomas desde un edificio contiguo, una mujer describe la escena donde se pueden observar los escombros, y restos de muros y ladrillos amontonados.

“Este es el derrumbe total de Monte 57 en la tarde antier 22 de julio. En estas condiciones quedó esta edificación donde vivían varias familias”, añade.

Los residentes en el lugar denunciaron a este medio que desde 2015 han sostenido reuniones con autoridades locales, sin resultado alguno.

“Nunca vinieron a apuntalarnos aunque sea (…). Estamos durmiendo bajo el sereno [y dijeron] que no se podía hacer nada, que no había ni albergue, no había un local para darnos para construir, y mucho menos había vivienda para nosotros”, lamentó Virginia Ávila.