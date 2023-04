A casi un año del azote de Ian, los pinareños siguen sin techo y sin esperanza

Afectados por el huracán Ian en el municipio de San Luis, en Pinar del Río, a mediados de 2022, permanecen sin esperanzas de que sus viviendas puedan ser reconstruidas o reparadas, según manifestaron a Radio Martí.



Damisela Martínez, residente de esa localidad que perdiera parte del techo de su vivienda, comentó que no es la única en esa situación.



“Yo perdí parte del techo, pero mi hermana, que tiene dos hijos y un viejo enfermo, está sin techo y no le han dado hasta ahora nada”, denunció la mujer.



Martínez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que hay problemas en el país.



“Se nos dice que hay problemas, el país no da más, no puede (...). Hasta ahora no nos han resuelto nada, esa es la realidad de la vida”, comentó Martínez.

Los damnificados tampoco tienen la posibilidad de comprar materiales de forma independiente para poder resolver la situación.



“¡Ojalá se pudiera comprar ‘por la izquierda’ algo, pero es que no aparece nada tampoco. ¿En el municipio? El 98% (de los habitantes) estamos sin techo, sin condiciones. Yo perdí hasta el contacto con el delegado, que era el que me mantenía más o menos informada”, recordó Martínez.



En San Luis, Radio Martí contactó, además, con Delfín Carbonell.

“Muchos (residentes) están albergados en el círculo social obrero, otros en el seminternado del Corojo; otros han cogido los zincs de las cajas de tabaco y han reparado algo. Al principio sí dieron algunas ‘boberías’ de esas, pero ¿cosas significantes? No dieron techos ni dieron zinc, nada de eso”, aseveró.



Según Carbonell, hace poco más de un mes se hizo una reunión en la localidad con las autoridades en la que los afectados expusieron su situación, pero hasta ahora continuaban sin una solución.

“Aquí hicieron una reunión y todo el mundo se ‘alborotó’ en el estadio. Fue como hace un mes y pico y dijeron la verdad, y todas esas cosas. Se quedó todo así”, expuso el residente en San Luis.



Según un artículo de este miércoles publicado por el periódico local “Guerrillero”, Andrés Martín Carmona, director de la Vivienda en Pinar del Río, constató que a seis meses del paso del huracán Ian por el territorio, la situación de la construcción de viviendas no avanza al ritmo deseado.



El directivo argumentó que el país no cuenta hoy con la materia prima para la confección de tejas de zinc por la industria nacional. Agregó, además, que en el caso de asbesto cemento tampoco existe disponibilidad en el país”.