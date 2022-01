Casi 2000 casos en un día y Ómicron se instala ya en 11 provincias de Cuba

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho habló con Radio Martí en exclusiva para contar la experiencia vivida después de haber sido desterrado de Cuba y rechazado por Nicaragua, junto al periodista independiente, Esteban Rodríguez.

Valdés Cocho agradeció a las autoridades de El Salvador al Departamento de Inmigración de ese país y al residente Nayib Bukele por haberle brindado su ayuda y apoyo en un momento de miedo e incertidumbre, después de que fuera desterrado, junto al exprisionero político y activista Esteban Rodríguez, con destino a Nicaragua, y este último país les denegara el acceso sin ninguna explicación.

“Nicaragua aún no nos ha dado explicaciones de por qué no nos dejó entrar al país. Ellos mandaron este listado donde solo aparecíamos yo y Esteban. Como que salía que nos negaban el paso a su país y nunca nos dieron una explicación, nunca nos dieron una respuesta, ni tan siquiera una breve nota, nada”, dijo.

El comunicador independiente narró el horror que vivió junto a su compañero de viaje durante 24 horas, sin haber ingerido ningún alimento, solo tomando café, y sin saber a dónde ir. “Nunca nos imaginamos qué íbamos a terminar varados dentro del propio aeropuerto” agregó.

Valdés Cocho afirmó que decidió aceptar el destierro, a pesar de haberlo rechazado en varias oportunidades, porque la Seguridad del Estado puso en juego la libertad de Rodríguez.

“Lo que me motivó a aceptar el destierro fue cuando ellos me dicen que Esteban Rodríguez no iba a ser puesto en libertad, a no ser que yo me desplazara junto a él”, aseguró el periodista independiente.

Valdés Cocho confesó haber sufrido mucho por esta situación, que calificó de desgarradora.

El periodista independiente dijo haber discutido esa opción con Esteban Rodríguez, y decidido entre ambos que era lo mejor que podían hacer en ese momento, sin embargo, explicó lo triste que es aceptar que no volverás a a ver a toda su familia junta en la isla.

Concluyó que, a pesar de encontrarse en el extranjero, seguirá dando lo mejor de sí para luchar por la libertad de la isla.

“Nos sentimos mal, hemos llorado, hemos sufrido, fue desgarrador. El temor de separarnos de nuestro seres queridos, como en el caso de nuestras madres, Esteban de sus hijas, yo de mi pareja", finalizó.