Aún sin castigo autores de violación a niña de 13 años

Desde hace un mes, Cleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que, presuntamente, violaron a su hija de 13 años en el municipio habanero El Cotorro, pero entre negligencia y trámites burocráticos ahoga su impotencia.

La investigación por la agresión contra la niña Danneria Idalmis Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos. El instructor a cargo dijo a la madre que, debido a la crisis por el coronavirus, todo está paralizado y que tres de los supuestos delincuentes serían procesados por la Fiscalía Militar debido a que cumplen con el Servicio Militar.

“Fui a hablar con él y me dijo que los agresores estaban en la calle por una medida cautelar y que por el problema del COVID19 todo está paralizado. Y yo me molesté y le pregunté ¿Cómo puede ser que usted diga eso? Si aquí hay 4 vendedores buscándose la vida en la calle y ustedes lo meten preso? ¿Por qué no hacen justicia? Rumores dicen que hasta la misma autoridad ha sido sobornada. Yo no sé realmente porque no tengo pruebas pero ¿por qué no han hecho nada?”, manifestó a Radio Televisión Martí, García Díaz.

El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la manipuló y convenció para tener relaciones sexuales. Pero en la casa adonde la llevó había otros cinco hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también.

“En cuanto lo supe avisé a la policía. Lograron arrestar a tres de los criminales que al otro día fueron puestos en la calle bajo una medida cautelar. A los otros dos nunca los detuvieron”, dijo.

En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de tres de los hombres pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.

“Ella fue amenazada por el hombre que si decía algo, podría pasarla mal, fue manipulada. Aún ella hubiera consentido solo tiene 13 años”, puntualizó la atribulada madre.

“Tres de los que violaron a Danneria eyacularon dentro de ella, y le trasmitieron una bacteria malísima por la que todavía está recibiendo tratamiento con antibióticos. Además está siendo tratada por una psicóloga. Pueden quedarle secuelas de por vida”, lamentó.

Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de Medicina Legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros dos autores, ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.

El pasado 8 de febrero salió a la luz el forzamiento de una niña de ocho años en Santiago de Cuba. El perpetrador casi fue linchado por los vecinos del barrio.

En abril, dos agentes de la PNR abusaron de dos menores luego de interceptarlas en una avenida del municipio Mariano.

Yaneisy García Hernández denunció que fue violada cuando tenía 14 años por Michel Ramos Mera en Sandino, Pinar del Río, el 8 de julio de 2020. El agresor salió absuelto en el juicio

Un informe presentado por el Gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo de 2019, de ellos 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual.