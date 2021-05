"Aún estoy vivo", el mensaje de Otero Alcántara mientras arrecia cerco policial a su vivienda

"Aún estoy vivo", dijo este sábado Luis Manuel Otero Alcántara en un mensaje publicado en Twitter por la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la consultoría jurídica Cubalex.

"Amanecí en candela, solo pido al divino un poco de fuerzas para aguantar un par de días más", agrega el mensaje del artista, en el que pide que nadie lo llame y promete a Diversent ir actualizándola durante el día sobre su estado.

Otero Alcántara cumple este sábado seis días en huelga de hambre y sed, una protesta que inició el domingo pasado para exigir a las autoridades, entre otras demandas, la devolución de sus obras de arte, una indemnización por las que fueron destruidas durante un allanamiento policial a su vivienda, y una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel por la violación de sus derechos.

Mientras, el Movimiento San Isidro alertó en Twitter que la Seguridad del Estado arreció este sábado el cerco policial alrededor de la vivienda de Otero Alcántara.

"El gobierno represor sin importarle el estado de @LMOAlcantara recrudece su represión, cerraron el cerco policial, están ahora justamente en la puerta de LuisMa, las patrullas en la esquina, la cuadra aún sin internet. Esto es contra todos", declaró el grupo.

El MSI llamó el viernes a una vigilia a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, para salvar la vida de Otero Alcántara.

"No sabemos si pasa esta noche (...). Está solo allí, no puede caminar, le duele el pecho, le duele el estómago, no puede tomar nada y tiene la garganta seca, inflamada. Ya no orina", dijeron en una transmisión en vivo por Facebook, Iris Ruiz y su esposo, el poeta Amaury Pacheco.

Según los activistas, dadas las condiciones de salud de Otero Alcántara, podría sobrevenirle la muerte "en cualquier momento".

El MSI insistió en llamar a la solidaridad a las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

"Estamos llamando a las organizaciones int. de #DDHH a que observen en tiempo real las evidencias, vamos a ver que hará el gobierno cubano con la vida y aliento que le queda a @LMOAlcantara: artista cubano, negro del barrio de San Isidro", dijo en Twitter una de las coordinadoras del grupo, la actriz y activista Iris Ruiz.

Varias organizaciones se han pronunciado en apoyo al artista en huelga de hambre y sed, y en rechazo a la represión del régimen, entre ellas el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Freedom House, Archivo Cuba y el PEN América, entre otras.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, hizo un llamado este viernes a la comunidad internacional sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, y recordó que Otero Alcántara y los miembros del MSI se encuentran bajo medida cautelar de la organización.