100 años del Premio Mariano de Cavia de Periodismo del diario ABC

Como un canto a la amenazada libertad de expresión en el mundo occidental se celebró este lunes el centenario del Premio Mariano de Cavia de periodismo del diario ABC, que contó con un discurso del rey Felipe de Borbón, entregado este año a Arturo Pérez-Reverte, Maruja Torres y el Daniel Duch y entre cuyos galardonados ha estado la poeta y narradora cubana exiliada María Elena Cruz Varela. El Mariano de Cavia está considerado como el Premio Pulitzer de la lengua española.

El rey en su dicurso recalcó la relevancia de una prensa libre y la necesidad de que el periodismo sea la “conciencia crítica” de la sociedad porque aporta un “oxígeno que vivifica las democracias”.

Acerca de los premiados de este año, Pérez-Reverte, Torres y Duch, el rey señaló su “inexcusable compromiso con la verdad, incluso en los lances más duros”, y agregó que es “duro lo que viene por delante, pero nunca dejemos de ser optimistas”.

"El Cavia es el Toisón de Oro de los premios periodísticos", escribió Luis Calvo. Muchos premios periodísticos han imitado al Cavia pero ninguno le ha igualado. Entre los merecedores del magno galardón han estado, entre otros grandes nombres, Camilo José Cela, Alfonso Ussía, Luis María Anson, Jorge Edwards, Fernando Savater, y Mario Vargas Llosa.

El ABC destacaba, en el momento de su premiación que la periodista, poeta y novelista cubana, símbolo de la disidencia en la isla, Cruz Varela, sintió una fascinación especial al recibir el Cavia.

Sobre la entrega del galardón en 1995 la escritora cubana escribió sus vivencias para una edición especial del diario madrileño dijo quee el Mariano de Cavia "no fue el primero ni el último de los reconocimientos que he recibido a lo largo de mi siempre accidentada relación con las letras, pero puedo asegurar que nunca he vuelto a sentirme tan fascinada, expectante y aterrorizada como aquella noche cuando, dentro de un traje horrendo y sobre unos zapatos que no me amaban, la guajirita del Laberinto, la cubanita herida mortalmente, trataba de mantener su dignidad mientras atravesaba los corredores de la sede del diario ABC, rodeada de personalidades verdaderas, muchos de mis ídolos, grandes y pequeños, que estaban allí.

Aquella entrada a Madrid, por el ABC, era para la opositora cubana como que "estrenaba el mito de la Madre Patria, porque el Mariano de Cavia también me trajo eso, a mí, que durante más de cuarenta años aislada en una isla, soñaba con otro mundo de ceceos y coplas que, por debajo de la piel llevaba como un relicario en mi ADN....

Hace un recuento de las celebridades del periodismo que habían estado en el diario "​y allí estaba yo, enferma, rota, enamorada, atrevida como un torero, ignorante y asustada, porque era verdad, estaba en España, en el ABC de Jaime Campmany, de Alfonso Ussía, de Luis María Anson, Francisco Nieva y los Luca de Tena. Era la España de «charanga y pandereta» de Machado, la España de Gertrudis Gómez de Avellaneda, cubana tan revoltosa y enloquecida como yo".

Cruz Varela -quien se desempeña al presente como periodista de Radio y Televisión Martí- recibió el reconocimiento por su trabajo ESPAÑA, ¡APARTA DE Mí ESTE CÁLIZ!, está entre los tres latinoamericanos que han ganado el alto galardón, además de Octavio Paz y Mario Vargas Llosa -quien fungió de presidente del jurado cuando ella lo obtuvo-. Hasta el día de hoy ella es la única cubana en ganar tan prestigioso galardón.