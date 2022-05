Yoan de la Cruz saldrá de prisión y pasará a cumplir 5 años de trabajo correcional sin internamiento

Como resultado de un juicio de apelación el joven Yoan de la Cruz quien fue encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio, en San Antonio de los Baños, saldrá de prisión y pasará a cumplir cinco años de trabajo correccional sin internamiento.



“Hoy terminó el juicio sumario en el tribunal Provincial de Artemisa y hace aproximadamente dos horas, tres que ya allí, en la sala de juicio con el presente y con los demás que apelaron y le dieron la confirmación, que tenía cinco años sin internamiento”, relato a Radio Martí Maribel Cruz Borrego, madre del joven.



Cruz Borrego explicó que el joven por 5 años tendrá que dirigirse al trabajo y a su casa mientras cumple la medida y que similar decisión fue aplicada también a otros cinco procesados en la misma causa.

“Bueno con Yoan seis, de algunos no me acuerdo sé que uno es Yordan, Osdani, Cristian, faltan dos, pero no me acuerdo”.



Sobre la medida, la periodista independiente, Camila Acosta, dijo estar "feliz por el joven y su familia porque al menos estará en su casa y no a merced del régimen", pero aseguró que nno hay que olvidar que es inocente y que no cometio nigún delito.



Acosta calificó además de "maquiavélico" que justo le haya sido cambiada la medida el mismo día que ocurrió la tragedia del Hotel Saratoga. "Alguna mente maquiavélica hay detrás de esto, pretendiendo que la noticia pase desapercibida".



De la Cruz fue encarcelado por filmar una directa en Facebook cuando cientos de personas se congregaron en un parque de su pueblo y comenzaron una marcha, a la que se fueron sumando miles de personas exigiendo el fin de la dictadura y en protesta por la falta de alimentos y medicamentos. Su filmación se hizo viral rápidamente y fue retransmitida por numerosos canales de Youtube.

“Yoan transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que fueran visualizadas [las acciones] dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones”, indica el expediente de la Fiscalía, en el que se asegura que el joven dijo consignas “contra el orden económico y social del país” y otras dirigidas a “denigrar la figura del Presidente de la República”.