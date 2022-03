Rearme moral de Europa y España tras invasión rusa a Ucrania (FOTOS)

Desde España ya han salido para Ucrania cargmentos para los millones de necesitados. Varias organizaciones no gubernamentales vienen hace día realizando la recogida, acopio y envío de lo que son artículos de primera necesidad para una nación que se enfrenta a una invasión hace ya casi dos semanas.

Maripaz Martínez Nieto, Presidenta de Asociación para la Paz Continental, ASOPAZCO, inicia de nuevo lo que fue por décadas su misión de vida, la ayuda al prójimo en parajes distantes. Cuba fue por muchos años, más de 30, el centro principal del trabajo de esa organización. Entonces se dedicaba a la denuncia de las violaciones constantes de los Derechos Humanos en Cuba, la libertad de los presos políticos. Anualmente iban a Ginebra para presentar los casos y denunciar al régimen.

Ahora vuelve al trabajo humanitaria en favor de Ucrania. En declaraciones a Radio Martí, dijo que “es tan cruel lo que está ocurriendo que no podía quedarme quieta. Hay un rearme moral de toda Europa en favor de Ucrania y no podíamos quedarnos a parte en materia de derechos humanos y de tender una mano al que sufre”.

Rearme moral de Europa y España por Ucrania tras la invasión rusa

Con Ucrania le unen lazos familiares, pues uno de sus nietos nació en Odesa, ciudad portuaria en el Mar Negro. La idea fue de recoger ropas, alimentos, medicamentos, en especial antibióticos, linternas, etc. Maripaz Martinez considera que existe una “oleada de solidaridad, que es la que yo me siento orgullosísima como madrileña”. También dice que en muchas regiones de Madrid y la Sierra tienen organizaciones para la recogida de ayuda para Ucrania y que son enviadas hasta Polonia, con camiones donados. Por esas razones, ella considera que se está viviendo en Europa un rearme moral, que les ayuda a “blindarse contra los asesinos”.

La acogida de refugiados será otra de las tareas futuras, dice la presidenta de ASOPAZCO, quien recuerda que los dos millones de ucranianos desplazados a Europa Occidental en 14 días; destacando que ya “la Comunidad de Madrid tiene ya un programa enorme de ayuda a los que puedan venir” y ofreció su residencia para los ucranianos diciendo que “en mi casa todavía caben, y les acogeremos…nadie se queda afuera, nadie se va a quedar en la calle”.

Por su parte, los ucranianos que residen en España son esenciales en esa labor de ayuda a sus compatriotas, como el caso de Mariya Kursnika, Presidenta de la Asociación de Ucranianos y Gente del Este (OBERIG) en Santander, y que fuera fundada en 2007.

Kurniska, oriunda de Chernivtsí, en la región de Bucovina, donde todavía vive uno de sus hijos. Ella ve como una necesidad vital para Ucrania, el que los nacionales que residen en el extranjero levanten sus voces pues considera que la “gente que ha salido afuera, los ucranianos con voz alta gritan lo qué está ocurriendo. Informando no por políticos, no por redes que no siempre han sido correctas, y podríamos informar a todos”.

Durante ocho años, dice Kurniska, han estado gritando sobre la guerra en esa nación y “gente en Europa estaba tranquila”. Y sobre la resistencia que hacen los ucranianos a los invasores rusos dijo que en un principio se pensó que los ucranianos no podrían resistir el embate como se vio en Georgia en el 2008, o en Siria donde las tropas rusas apoyan el régimen de Assad; pero los ucranianos “conocemos que esta es nuestra tierra, que somos gente no sólo valientes y muy enfadados Siglos y siglos nos mataba y por eso hacemos todo lo posible para salvar nuestro país”.

La organización donde participa Mariya es parte del Congreso Mundial de Ucranianos y trabajan con todas las comunidades ucranianas en toda la península y se han reunido ya con las autoridades locales y en especial con los Servicios Sociales y de Inmigración, así como empresas dispuesta a donar.

Sobre el mandatario ucraniano Vlodimir Zelensky, dijo que le agradece el que se haya quedado en el país, que, aunque tuvo errores a su parecer, y llegar a la presidencia sin una preparación política debida, “está allí, ésta peleando y está dentro. No ha salido. No, él no se ha ido. Miren si para él la vida está con pueblo y espero que no sea otra historia. O perdón, que no sea traidor”.