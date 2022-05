Ángel Cuza sale de Villa Marista con prisión domiciliaria por tiempo indefinido (VIDEO)

Este martes fue liberado el activista Ángel Cuza Alfonso, detenido el viernes pasado tras publicar en las redes sociales un impactante video con los pormenores de lo que estaba sucediendo en el Hotel Saratoga, en La Habana, minutos después de la explosión.

Tras su liberación, Cuza dijo a Radio Martí que se le estaba imputando un delito de sedición, pero que fue liberado de Villa Marista, centro de operaciones de la Seguridad del Estado, con una medida cautelar de prisión domiciliaria.

“Me liberan con una medida cautelar, prisión domiciliaria... No puedo salir de la casa a no ser que vaya a ver a mi hija, o que vaya al médico, o que vaya a un hospital”, explicó el activista.

Además, Cuza tampoco puede salir de La Habana. “Si voy a cambiar de domicilio, tengo que informarlo; no me dijeron por qué tiempo ni nada, aunque pregunté, pero tampoco me quisieron decir”, agregó.

Según el activista, el cargo por el cual querían procesarlo era el de sedición, pero, aduce, “al darme medida cautelar de prisión domiciliaria, pienso yo que el cargo de sedición se ‘caiga’ y, al incumplir la medida cautelar, ya sería más severa la sanción; pienso yo que ahí ya sí me pondrían en prisión.

“El papel que bajó de prisión domiciliaria fue de Fiscalía... A mí no me entregaron ningún papel de esos, la instructora fue la que se quedó con ellos. La primera unidad [de policía] en la que estuve cuando me detuvieron fue en la unidad de Zanja y después me llevaron para Villa Marista el mismo viernes, a las 4 de la tarde, hasta hoy”, detalló.

Sobre el motivo de la detención, Cuza dijo que sus captores no mencionaron la transmisión en vivo que hizo por redes sociales de la explosión en el Hotel Saratoga, de La Habana Vieja, que hasta ahora ha dejado más de 40 fallecidos.

"Nunca me hicieron referencia al video de Hotel Saratoga; supuestamente, dicen que fue una anterior directa que yo hice, pero, antes de ese día, yo no hice ninguna directa. La del Hotel Saratoga fue la única directa que yo hice”, concluyó.

Ángel Cuza salió de prisión en enero pasado, tras pasar más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo, en abril de 2021, en la capital cubana.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)